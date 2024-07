Il gin della corona il matrimonio con lo sciamano e la promessa non mantenuta Cosa succede nella famiglia reale norvegese

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 27 luglio 2024) È una lettera del 15 lugliodistilleria Oslo Håndverksdestilleri (OHD) all’autorità sanitaria nazionale a causare tumulto in queste ore in Norvegia. Nel testo visionato dalla testataAftenposten si legge l’etichetta di una nuova selezione di bacche che la distilleria intende utilizzare in uno dei propri gin. Il testo, scritto con toni d’orgoglio, informa che la selezione è stata creata appositamente per ilprincipessa Marta Luisa di Norvegia con Durek Verrett. E il problema è proprio qui. Perché la principessa aveva promesso che non avrebbe mai usato il proprio nome e quelloper scopi commerciali. Lo aveva fatto affinché suo padre, Re Harald V, accettasse l’imminentecon l’uomo d’affari e guru sciamanico statunitense, nell’ambito di un annuncio più drastico di Marta Luisa: quello di non svolgere più impegni reali.