Fallout | London Un Nuovo Capitolo nell’Universo Post-apocalittico

(Di sabato 27 luglio 2024) La tanto attesa modè finalmente disponibile dal 25 luglio. Porta i giocatori in una versione-apocalittica della capitale britannica. Scopriamo di seguito tutte le novità, le caratteristiche e come installare questa espansione gratuita di4. L’universo disi arricchisce di una nuova, entusiasmante avventura grazie a, una mod gigantesca che trasporta i giocatori nella Londra devastata da una guerra nucleare. Questo progetto ambizioso, sviluppato da un team di appassionati, offre un’esperienza di gioco paragonabile a un’espansione ufficiale, promettendo ore di esplorazione e avventure inedite. Foto X @ShisheyuUn’Avventura a Londra-apocalitticaè una mod di dimensioni notevoli che introduce una nuova ambientazione, personaggi, missioni e storie, tutto ambientato in una Londra desolata e distrutta.