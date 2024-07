Così l’Ue rischia di danneggiare i coltivatori di caffé

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di sabato 27 luglio 2024) Roma, 27 lug – Non è certo un mistero che le direttive dell’Unione europea spesso danneggino le vite dei cittadini e impongano oneri eccessivi sulle imprese. Quindi non deve sorprendere se l’ultima iniziativa dei burocrati comunitaridi far fallire migliaia didi caffe’ in Africa.contro idiC’e’ da dire che lo scopo della direttiva sarebbe in teoria nobile, visto che si pone come obiettivo quello di prevenire la deforestazione e assicurarsi che i produttori diacquistino questo prodotto solo da aziende agricole che non danneggiano le foreste. Il problema però è il solito: il modo con cui sta per essere varata arrecherà più danni che benefici.