Chiesa separato in casa Inter c’è e attenzione agli ultimi giorni di mercato – SI

(Di sabato 27 luglio 2024)è di fattoincon la Juventus e presto potrebbe essere ceduto, alla luce anche del contratto in scadenza col club bianconero. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà durante Sportitalia, l’potrebbe pensare a lui essendo un giocatore in scadenza di contratto. ALTRA CESSIONE – Federicopresto potrebbe lasciare la Juventus proprio come fatto da Soulé nelle ultime ore. L’esterno italiano con un contratto in scadenza al prossimo anno dovrà cercare una sistemazione adesso. La Juventus vorrebbe cederlo subito, anche perché la volontà del calciatore è quella di non rinnovare il suo contratto. Essendo un giocatore in scadenza, su di lui c’è anche l’che lo segue, eventualmente, per ingaggiarlo la prossima stagione. Di questo ne ha parlato l’esperto diAlfredo Pedullà.