Careless Whisper di George Michael ha 40 anni | ecco quattro curiosità della hit che l’artista non amava

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 luglio 2024) L’inconfondibile sax iniziale, che poi ha fatto scuola, la bellezza stratosferica sull’onda del successo degli Wham! e ora alla prova con il primo singolo da solista. “”, uno dei brani storicicarriera di, ha compiuto quarant’. Nello specifico il brano uscì in Gran Bretagna il 24 luglio 1984 e in America il 10 dicembre. In cima alle classifiche in 25 Paesi nel 1984, oggi “” è certificato 7 volte Platino negli Stati Uniti e ha venduto oltre 1.5 milioni di copie solo nel Regno Unito. È stato anche certificato Platino e Diamante in altri 20 Paesi. Uscirà un Ep in uscita il prossimo autunno per celebrare questoversario così importante per il mondomusica mondiale.