Calcio | la Spagna e il Giappone si assicurano il passaggio del turno a Parigi 2024

(Di sabato 27 luglio 2024) Comincia a farsi più delineato il quadro del torneo maschile dialle Olimpiadi di. Dopo il secondodi partite infatti due squadre hanno staccato il pass per la fase successiva, mentre tanti altri team si trovano invischiati in una situazione di grande equilibrio. Ma andiamo con ordine. Nel raggruppamento A i padroni di casa della Francia pur faticando sono riusciti a battere la Guinea per 1-0 sfruttando la rete di Sildillia al 75?. Primi tre punti ottenuti poi dagli Stati Uniti, i quali hanno passeggiato sulla Nuova Zelanda per 1-4 con un tris calato nel primo tempo: un rigore di Mihailovic apre le marcature all’ottavo giro di orologio, precedendo il raddoppio di Zmmerman (12?) e il 3-0 di Busio al 30’.