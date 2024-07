A ciascuno il suo sì anche quando si parla di preservativi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di sabato 27 luglio 2024)si tratta di sesso sicuro, non c'è niente di più importante di saper scegliere (e usare bene) il preservativo. E trovare quello giusto può sembrare una sfida, considerando la gran quantità di marche, dimensioni, materiali e caratteristiche da valutare. È una questione di sicurezza, certo, madi comfort e di piacere. Un preservativo che si adatta bene a te, in effetti, può fare una differenza significativa nella qualità dell'esperienza sessuale. Fortunatamente, con un po' di informazioni e attenzione, puoi trovare il preservativo perfetto per te e il tuo partner. Con l’aiuto della dottoressa Valentina Cosmi - psicologa e psicoterapeuta, socio fondatore della Società italiana di Sessuologia e Psicologia (SISP) e consulente LELO - abbiamo esplorato i vari fattori da prendere in considerazione nella scelta del preservativo.