Un circo uno scandalo | Argentina dichiara guerra alla Francia Olimpiadi figuraccia in mondovisione | Video

(Di venerdì 26 luglio 2024) Un'furiosa quella nei confronti degli organizzatori francesi delle, dopo il 2-1 finale contro il Marocco. Il c.t. Javier Mascherano è rimasto furioso contro il Paese ospitante per un trattamento vergognoso, prima di definire come “” il finale di match, quando l'arbitro Glenn Nyberg ha richiamato le squadre in campo per giocare gli ultimi tre minuti più recupero della partita. "Mentre ci allenavamo, qualcuno è entrato nello spogliatoio e ci ha derubato, tutto questo alle, pensate un po' — ha detto l'ex centrocampista del Barcellona dopo la partita — A Thiago Almada hanno preso un orologio, non volevamo dire nulla ma oggi siamo andati oltre. Oggi hanno invaso il campo sette volte e poi ci hanno lanciato i petardi. Ci hanno detto che era finita 2-2. Nemmeno il Marocco voleva riprendere”.