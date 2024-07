Temptation Island l’amore trionfa | Matteo sorprende Siria con una doppia sorpresa al falò

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 26 luglio 2024)di giovedì 25 luglio. Ildi confronto dell’ultima coppia:. L’inaspettata rivoluzione avvenuta nella sesta puntata, giovedì 25 luglio Filippo Bisciglia conduce la sesta puntata della nuova edizione del reality show.riusciranno a tornare a casa più forti di prima?richiede ildi confronto al termine dei 21 giorni.raggiunge il suo fidanzato in spiaggia. I due fidanzati si ritrovano dopo diverse settimane e scoppiano in lacrime. “Sei bellissima” esclama. “Mi sei mancato” rivelaafferma: “Volevo chiederti scusa per non averti mai dato attenzioni, per non esserti mai stata vicina e per non averti mai dimostrato il mio amore. E’ giunto il momento di dirti una cosa: purtroppo da piccolo fui vittima di bullismo”.