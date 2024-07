Temptation Island 2024 | Raul Dumistras e Martina De Ioannon sono tornati insieme o si sono lasciati?

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di venerdì 26 luglio 2024) Una delle coppie più discusse dell'ultima edizione del programma di Canale 5 ha deciso di separarsi durante l'ultimo falò di confronto: ecco cosa hanno detto un mese dopo la fine del docu-reality.Deuna delle coppie che hanno caratterizzato, tanto che, stando alle indiscrezioni, sarebbero già finite nel mirino di Alfonso Signorini per la prossima edizione del Grande Fratello. Trenta giorni dopo la fine del programma hanno raccontato a Witty Tv le loro sensazioni.Dumitras dopoIl ragazzo ha condiviso che dopo il falò finale c'era un mix di emozioni molto forti: "Ero tanto deluso e dispiaciuto. Ho avuto un crollo, piangevo, non mi capita spesso, e ripensavo ad un sacco di cose successe lì, successe in passato E