Serie D Il Grifone si prepara alla prima uscita stagionale | domenica contro il Reggello

(Di venerdì 26 luglio 2024) In casa delè arrivato l’undicesimo uomo. Ieri la società biancorossa ha ufficializzato l’arrivo di Giulio Barlettani, eclettico centrocampista classe 2003, che può fungere anche da difensore centrale o da esterno. Proviene dal Follonica, acquistato dal direttore generale Vetrini nel 2020 dal Cecina, dove debuttò, sedicenne, nel campionato di Promozione. Per lui un’esperienza anche nelle giovanili della Fiorentina. E’ già un veterano della categoria, nonostante la giovane età, con 82 presenze a referto. Il calciatore, già in gruppo nel ritiro di, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026. Oggi si aggregherà al "gruppo biancorosso" l’attaccante Luca Senigagliesi.