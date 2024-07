Riccione in spiaggia con le tende abusive

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024), 26 luglio 2024 – Ieri pomeriggio, il Corpo intercomunale della Polizia Locale diha effettuato un controllo mirato nell’area Marano, precisamente presso laprospiciente la colonia Reggiana, per contrastare il degrado urbano causato da numerose persone che stazionavano da giorni, conda campeggio, sia sulle aree demaniali che all’esterno della colonia. L’operazione ha coinvolto agenti in abiti civili che hanno controllato circa 20 persone, tutte di giovane età e di provenienza extraeuropea. Tre individui, privi di documenti, sono stati portati alla Questura di Rimini per l’identificazione. Di questi, uno è stato denunciato per falsa attestazione d’identità, mentre un altro, già soggetto a un ordine di espulsione, è stato nuovamente denunciato e allontanato. Tutti sono stati rimossi dallae le attrezzature presenti smantellate.