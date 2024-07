Ragazzi voi… Matteo e Siria la lezione a tutte le altre coppie di Temptation Island | pubblico impazzito

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Nell’episodio finale di2024, l’ultimo falò di confronto è stato traVitali ePingo. Durante il loro viaggio nei sentimenti,ha spesso espresso il suo malessere in una relazione che trovava piatta, mentreha condiviso il suo passato di vittima di bullismo. Rivolgendosi a Filippo Bisciglia,aveva dichiarato: “Se dovessimo uscire insieme, farò di tutto per renderla felice”. Al falò di confronto finale, tra lacrime e chiarimenti, la coppia ha deciso di lasciare il programma insieme. Dopo un emozionante ballo di tango,ha confessato: “Non ho mai provato emozioni così forti. Non farò l’errore che ha fatto mia madre, lei si è abbandonata”. >> “Guardate che fa, che tristezza”.