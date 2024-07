Palio delle Barche | è tutto pronto Prove generali domenica la gara

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 26 luglio 2024) Dopo le ultimesingole in programma, che ieri sera hanno visto anche i biancorossi del rione Centro storico ‘La Regina’ cimentarsi nel percorso a terra, già il clima a Passignano sul Trasimeno si sta surriscaldando in vista dellafinale del 41esimo, in programmapomeriggio. Ledei tre rioni hanno visto i biancoblu del rione Centro due ‘La Rondolina’ effettuare il percorso in 3 minuti 50 secondi e 22 centesimi; i biancoverdi del rione Oliveto in 3 minuti 49 secondi e 19 centesimi; i rossoblù del rione San Donato in 3 minuti 47 secondi e 61 centesimi. Stasera alle 19.30 si terranno poi lecon tutti i rioni. Alle 22, poi, l’ormai tradizionale Corsabrocche,al femminile in cui le ragazze dei rioni si cimentano indi abilità.