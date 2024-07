Olimpiadi quanto guadagnano gli atleti italiani che vincono una medaglia? La vera svolta è con l’oro | il confronto con gli altri Paesi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 luglio 2024) Gareggiare, vincere e portarsi a casa una. Ma a quale prezzo? Vincerepuò cambiare la vita dell’85% degliin gara, cheun normale stipendio da impiegato. In occasione della 33esima edizione delle, il Coni ha aumentato il proprio montepremi come riconoscenza per coloro che riusciranno a posizionarsi nei primi tre posti delle varie discipline. A Tokyo, il Comito Olimpico italiano aveva contribuito con 2.43 milioni di euro complessivi. L’obiettivo, ora, è di migliorare il record delle 40 medaglie dell’ultima edizione.