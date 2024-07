Il futuro dei lilla Oggi la giornata della verità

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il Legnano Calcio presentala prossima stagione alla stampa in modalità online. La conferenza stampa voluta dal presidente Enea Benedetto (nella foto), ha suscitato polemiche. I giornalisti hanno ricevuto una mail che dice: "Buonasera a tutti, vi scrivo per comunicarvi che l’AC Legnano convoca i giornalisti in una conferenza stampa online, venerdì 26 luglio, alle ore 11.30". Attualmente, non è ancora chiaro se il Legnano Calcio sia iscritto al campionato di Eccellenza. Dovesse succedere potrebbero arrivare moltissimi punti di penalizzazione per inadempienze varie. Tuttavia, il presidente Benedetto è fiducioso: "Contiamo di radunare la squadra il 7 agosto". Rimangono però incertezze riguardo al luogo degli allenamenti, allo staff, all’allenatore, al direttore sportivo e soprattutto ai giocatori.