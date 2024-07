I giornalisti ci provano Paolini ci casca | Io dopo Wimbledon mi sono allenata non sono andata al mare

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 26 luglio 2024) Isanno come strappare un titolo, quando vogliono. E così hanno piazzato la domanda a trabocchetto a Jasmine: “Seial”? E la poveretta che poteva fare? Ha risposto: “No,mitanto, ho ricercato il feeling con la terra rossa“. Ecco fatto:sì che è una professionista, mica come Sinner che va a prendersi la tonsillite con la fidanzata russa invece di lavorare. Perché in mancanza di Sinner, ora la speranza d’un oro olimpico nel tennis è proprio, due finali Slam tra il Roland Garros e. Eppure la notizia è sempre Sinner: “Ci dispiace per Jannik, ma sicuramente si rifarà alla prossima Olimpiade”, dice insieme a Sara Errani per restare sul vago prima della ferale risposta sulle ferie al