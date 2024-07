Giochi Olimpici di Parigi 2024 cosa sappiamo della cerimonia di inaugurazione?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 26 luglio 2024) Non togliete a un francese la possibilità di mostrare al mondo quanto sa essere grandioso. E ladideidi, in programma stasera dalle 19.30 lo dimostrerà. Per quello che al momento trapela, sarà uno show che non si dimenticherà facilmente. A partire dalla location, le spondeSenna. Per la prima volta nella Storia delle olimpiadi, infatti, non sarà uno stadio ad accogliere le atlete e gli atleti da ogni parte del mondo. Laquindi sarà una parata fluviale a tutti gli effetti che si snoderà per oltre 6 chilometri. Un modo per portare iall’internocittà e anche per rompere con una liturgia tradizionale. Facendo in modo che tante persona possano partecipare a questo bellissimo rito sportivo. Punto di partenza sarà il pont d’Austerlitz accanto al Jardin des Plantes, come detto alle 19.30 ora italiana.