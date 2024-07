Concerto in piazza con i successi di ’Libera Uscita’

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Il 30 luglio torna ad Argenta "Libera Uscita Live Band". Ilsi terrà nel palco allestito inGaribaldi (ore 21.15) e rientra nell’ambito di "r-Estate ad Argenta", la rassegna estiva promossa dall’associazione turistica Pro loco in co-progettazione con l’Amministrazione comunale. La cover band Libera uscita di Argenta è stata attiva tra il 2002 e il 2008 e i componenti hanno calcato numerosi palchi esibendosi in altrettante serate davanti ad un pubblico entusiasta. L’attesa sta per finire: la band si riunirà sul palco dimunicipale martedì prossimo in un medley di, a dimostrazione che la passione per la musica non passa mai. Non solo musica, ci sarà anche un mercatino degli hobbisti e dei prodotti tipici, giochi gonfiabili per i bambini e stand gastronomico con le specialità locali proposte dalle associazioni del territorio.