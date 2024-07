Cervello i consigli degli esperti | siesta memory game e meno Google

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 26 luglio 2024) Sembra che da recenti studi una dormitina o unaiutino per la salute del nostro, ma sarà davvero così? Nell’era digitale in cui viviamo, dove la tecnologia sembra dominare ogni aspetto della nostra vita quotidiana, emerge un appello all’umanità: “Non c’è smartphone o device artificiale più potente dell’intelligenza reale; va nutrita e allenata per ridurre rischi futuri di demenza”. Questo è il messaggio chiave lanciato dall’accademico canadese Mohamed I. Elmasry in occasione del World Brain Day. Quali sono le migliori strategie per avere unsano?-Ansa-Notizie.comElmasry, esperto di fama internazionale nella progettazione di microchip e intelligenza artificiale, sottolinea l’importanza di dedicarsi a pratiche quotidiane che stimolino l’intelligenza naturale anziché affidarsi costantemente alla tecnologia.