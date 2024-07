Centro Sagrini un aiuto a donne e minori in difficoltà | Qui siamo una grande famiglia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 26 luglio 2024) Fermo, 26 luglio 2024 – C’è un posto a Fermo nel quale il concetto disi fa realtà viva e colorata,senza bisogno di definizioni precise, come un sentimento da vivere. È il, nel cuore del quartiere Santa Caterina, che accoglie molte comunità: quella per madri in, quella per iin sofferenza, quella per chi sta per ritrovare la propria autonomia. Si misura qui il disagio che c’è intorno a noi e che facciamo finta di non vedere, la fragilità di certe madri che da sole non ce la fanno, le ferite di certi ragazzi adolescenti che unavera non l’hanno mai conosciuta, nei posti letto sempre tutti occupati e nella disperata ricerca di una normalità che d’estate si fa più complicata.