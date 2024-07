Caso Osimhen il Napoli è tranquillo | svelata la strategia di De Laurentiis

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 26 luglio 2024) Ilnella gestione della complicata situazione di Victor: Deha unaben precisa. La situazione di Victorrappresenta forse il più grande nodo da sciogliere in questa seconda parte di calciomercato per il. La sua cessione sembrava certa nei mesi scorsi dopo il rinnovo con super ingaggio e clausola rescissoria da 130 milioni, ma tale cifra sembra essere al momento eccessiva per tutti. Anche il Paris Saint Germain, club più interessato al calciatore, non sembra disposto all’affondo. Spiega meglio come stanno le cose l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano, l’offerta parigina non supererebbe i 90 milioni, cifra davvero troppo bassa per il, il quale vuole almeno assestarsi sulle tre cifre.