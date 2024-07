Calciomercato Juventus l’importanza della Next Gen

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 26 luglio 2024) Risultati altalenanti nel campionato di Serie C che fanno da contraltare, certamente, alla vera, grandissima, utilità di una squadra Under 23 che si prodiga per disputare il suo torneo tra i professionisti. LaGen, questo il nomeseconda squadraVecchia Signora, si sta rivelando determinante in questa finestra estiva dedicata alle contrattazioni. Ilè stato foraggiato pesantemente, infatti, dalle varie cessioni dei talenti prima coccolati nel team B e poi esplosi in giro per l’Italia. Un trend davvero positivo per Cristiano Giuntoli che potrà utilizzare quel tesoretto per regalare a Thiago Motta colpi di mercato importanti che completeranno la rosa in vistaprossima stagione sportiva. L’assalto alla Serie A può cominciare?, che tesoretto dallaGen! Soldi freschissimi dalla propria Under 23.