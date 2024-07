Violenza sessuale su una studentessa Cuoco 36enne finisce ai domiciliari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Unperuviano di 36 anni, residente a Macerata ma che ora lavora a Rimini, è stato messo agli arresticon il braccialetto elettronico perché, secondo le indagini della Questura, avrebbe aggredito unadi 24 anni per poi toccarle le parti intime. L’accusa è di. La vicenda risale al 3 giugno scorso. Stando alla denuncia, la ragazza (che studia all’Università di Macerata) si trovava quel pomeriggio, intorno alle 16.50, all’altezza di via Carradori e stava andando a riprendere la sua auto. Ma poi sarebbe stata afferrata alle spalle dall’uomo che, pochi istanti dopo, le avrebbe messo le mani nei pantaloni fino a tastarle le parti intime. Così la giovane, sotto choc, si era messa a urlare chiedendo aiuto. Allora il peruviano avrebbe allentato la presa e sarebbe scappato via, per paura di esser scoperto.