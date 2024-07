Usa 2024 il presidente Joe Biden spiega le ragioni del ritiro della sua candidatura alle elezioni presidenziali | Dovevo salvare la democrazia

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Joeha dovuto rinunciare a correre per un secondo mandato alla Casa bianca in nome“salvezza” e e ha deciso di farlo “passando il testimone a una nuova generazione”, incarnata dalla sua viceKamala Harris, per “unire il Partito (democratico, ndr) e la nazione”.Ildegli Stati Uniti hato così, in un discorso alla nazione tenuto ieri sera (nella notte in Italia) dallo Studio Ovale, ledelsuaprossimepreviste il 5 novembre. Cosa ha detto JoeDurante gli 11 minuti del suo discorso, che segna l’ultimo capitolosua presidenza e di mezzo secolo di carriera politica,ha riconosciuto la necessità di sacrificare l’ambizione personale per quello che lui considera un bene superiore.