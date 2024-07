Upv Buggiano si lega a Capannori per l’U16

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 25 luglio 2024) Cambiar pelle all’insegna della gioventù. Si muove anche l’Upvdi patron Leandro Landi. La dirigenza borghigiana ha definito un importante accordo con la Pallavolo Nottolini. Nella prossima stagione, le due società uniranno le proprie forze per giocare il campionato regionale Under 16 Eccellenza. Una collaborazione da parte dei due sodalizi, desiderosi di dare vita a una rosa-giocatrici competitiva, che possa disputare un torneo regionale di alto livello. L’intenzione dei due club è quella di provare a far svolgere un’esperienza di spessore alle proprie giovani atlete. In Toscana, soltanto sei società parteciperanno alla suddetta Eccellenza under 16 e quindi solo un’ottantina di atlete avrà il privilegio di farne parte. Le classi di età coinvolte riguarderanno le annate 2009 e 2010, con possibili innesti anche del 2011.