Tennis sorteggio tabellone Olimpiadi | gli avversari degli azzurri

(Di giovedì 25 luglio 2024) Giochi di Parigi 2024, ne vedremo delle belle: ecco chi affronteranno allegli eroi del battaglione azzurro. Come in uno Slam, la finale si giocherà al meglio dei 5 set. E lo si farà in una cornice già nota e particolarmente cara ai big del circuito, la stessa che ha ospitato, un paio di mesi fa, il mitico Roland Garros. Sarà una sorta di replay del Major d’Oltralpe, dunque, seppur con una differenza sostanziale: in palio non ci saranno coppe e trofei, ma medaglie. Il torneo olimpico diavrà inizio il 27 luglio (LaPresse) – Ilveggente.itLa data da segnare in rosso sul calendario è quella del 27 luglio, giorno in cui avrà ufficialmente inizio il torneo olimpico di. L’ultimo atto si giocherà il 4 agosto e solo allora sapremo se il ritorno sulla terra rossa avrà portato fortuna o meno al battaglione azzurro in trasferta ai piedi della Tour Eiffel.