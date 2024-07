Temptation Island 11 quinta puntata | Lino chiede un nuovo faló ad Alessia ma lei gli dà il palo Gaia decide di uscire con Luca però…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 25 luglio 2024) È appena terminata lanonché penultima attesissimadi, il reality delle tentazioni raccontato da Filippo Bisciglia. Laè iniziata con un colpo di scena riguardanteGiuliano ePascarella come aveva preannunciato lo stesso conduttore lo scorso giovedì. I due si erano detti addio dopo un infuocato falò di confronto, il quinto richiesto dalla donna, ormai stremata dai continui comportamenti del suo fidanzato all’interno del villaggio e dai suoi categorici rifiuti. Solo il videomessaggio diè riuscito a far sederesul tronco dopo le continue corse di Bisciglia visibilmente spazientito. In questa nuovaha chiesto di poter rivedere la Pascarella. Fra le lacrime ha spiegato a Filippo “mi mancava lei come è fatta, come mi tratta. “Vorrei rimediare“.