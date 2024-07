Roma 81enne uccisa da proiettile vagante | arrestati due ventenni – Video

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 25 luglio 2024) (Adnkronos) – Due arresti per l’omicidio di Caterina Ciurleo, la donna di 81 anni colpita alla schiena lo scorso maggio da unmentre era in auto in via della Riserva Nuova, a. Si tratta di duestranieri. La vittima, colpita per errore, era seduta al lato passeggero di una Smart guidata da un’amica quando è stata raggiunta dalpartito da una macchina in corsa poi fuggita: il colpo ha attraversato il bagagliaio dell’utilitaria e poi il sedile. I due, uno alla guida e l’altro che ha aperto il fuoco, sono statidopo le indagini della Squadra Mobile, coordinate dal pm della Dda Carlo Villani. Indagini che ora proseguono per individuare eventuali altre persone coinvolte. I duesono un ventiquattrenne di origini rumene e un ventitreenne di origini peruviane.