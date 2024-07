Parigi 2024 calcio femminile | esordio ok per la Francia vincono anche gli USA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Si è conclusa con due incontri a senso unico la prima giornata di partite per quanto riguarda ilai Giochi Olimpici di. In serata quasi tutto facile per le padroni di casa della, che a Lione hanno chiuso i conti già nel primo tempo contro la Colombia: Katoto apre la marcature al 5?, poi Dali raddoppia al 18? e ancora Katoto trova il tris tre minuti pima dell’intervallo. L’inizio della ripresa fa però paura alle Blues, che in 10? si ritrovano ad avere un solo gol di margine: prima Usme su rigore al 54?, Poi Pavi al 64? riaprono infatti il match e fanno sudare la vittoria alla squadra di casa. Rimonta colombiana che nel finale però si complica a causa dell’espulsione di Ramirez all’86’.