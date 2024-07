Oroscopo Paolo Fox 26 luglio 2024 | Gemelli vitale evoluzioni per Bilancia

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di giovedì 25 luglio 2024) Cosa prevede l'diFox per il 26? Ad un passo dal fine settimana, questo venerdì vede il transito lunare in Ariete. Isaranno pieni di vitalità, garantita da Marte e Giove in questo segno. Amore, lavoro, relazioni interpersonali, benessere, soldi e molto altro ancora: approfondiamo le previsioni astrologiche diFox di venerdì 26, senza sottovalutare il proprio ascendente zodiacale.26Fox: Ariete, Toro,Ariete – In queste 24 ore avrai dalla tua parte la Luna. Sarà un venerdì di sprint. Anche Giove e Marte saranno favorevoli. Fare delle buone scelte di vita sarà possibile. Toro – Casomai ci fosse una relazione d'amore che stenta a ingranare, cerca di metterci una pietra sopra e porta pazienza. Il mese di agosto ti donerà tante novità.