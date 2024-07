Ora strappo la foto del mio ex Estate in diretta l’ospite vip fa a pezzi l’ex davanti a tutta Italia

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Chiara Ferragni e Fedez sono al centro del gossip da mesi ed anche nelle trasmissioni televisive si parla di loro con nuovi rumor e retroscena. Ain, infatti, Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini hanno concesso un ampio spazio ai Ferragnez, ormai separati da mesi e prossimi al divorzio. Qualcuno si è detto sicuro di ritorno di fiamma tra Chiara Ferragni e Fedez e il fatto che l’altro giorno Federico abbai ricominciato a seguiremoglie su Instagram ha fatto chiacchierare non poco. L’influencer e il rapper si sono conosciuti e innamorati più di dieci anni fa. Si sono sposati ed hanno avuto due figli, Leone e Vittoria hanno affrontato insieme la grave malattia di lui ma non sono riusciti a superare la bufera dello scandalo del Pandoro-gate. Lei è ancora single, o così sembra, ed è stata al centro di qualche gossip per un probabile flirt con il trapper Tony Effe.