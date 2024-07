Milano Fashion&Jewels 2024 celebra l’artigianalità

Leggi tutta la notizia su bollicinevip

(Di giovedì 25 luglio 2024) SOSTENIBILITÀ E “INTELLIGENZA ARTIGIANALE” AL CENTRO DELLA PROSSIMA EDIZIONE DIFASHION&JEWELSFashion&Jewels: appuntamento a Rho Fiera dal 14 al 17 settembre In un’era dominata dall’intelligenza “artificiale”, la manifestazione organizzata da Fieral’intelligenza “artigiana”: la sapienza del fatto a mano si rivela fondamentale per creare proposte con una storia e un’identità unica. In mostra un’originale offerta di accessori moda, gioielli e abbigliamento e tante occasioni di formazione.