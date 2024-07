La prima ’festa dello sport’ ha entusiasmato tutto il paese

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Grande entusiasmo per la‘Festache si è svolta a Vetto nello scorso fine settimana. Ilsi è riunito per dare vita a una bella manifestazione realizzata grazie all’impegno dell’amministrazione e delle associazioni locali. Torneo di calcetto, basket, pallavolo, gara non competitiva di ciclismo e poi la finalissima del tennis con il memorial ‘Amici di Giuly’ dedicato a Giuliano Azzolini, ex colonna del ‘Torneo della Montagna’ e grande appassionato anche di tennis, prematuramente scomparso. Il torneo di basket (foto) è stato vinto dagli ‘Old’ che - trascinati dalle triple di Silvano Zecchetti (ex Serie B) - hanno avuto la meglio sugli ‘Young azzurri’, approdati alla finale dopo un bel duello con gli ‘Young gialli’.