Juve Giuntoli non si ferma più | due colpi e due addii eccellenti

(Di giovedì 25 luglio 2024) Cristianonon sipiù: dopo i primi quattro, il dirigente bianconero è pronto a chiudere per altri due rinforzi Il piede sull’acceleratore per chiudere tutto entro pochi giorni. Lantus ha rotto gli indugi e, dopo qualche giorno di attesa, è pronta a dare la spallata decisiva al mercato. Non chesia rimasto a guardare finora, anzi. Ben quattro imessi a segno, dal portiere, Michele Di Gregorio voluto fortemente da Thiago Motta, a Cabal, un’alternbativa buona sia per la corsia che al centro fino ai due centrocampisti, Douglas Luiz e Khéphren Thuram. Insomma, una campagna acquisti decisamente di livello ma evidentemente non sufficiente ancora.