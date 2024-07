Il sogno di Tamberi | Un anno di sacrifici Questa è l’avventura più importante

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 25 luglio 2024) Martedì scorso l’ultimo allenamento all’Italico Conti, ieri la partenza con la comitiva azzurra verso i Giochi di Parigi, le sue ultime Olimpiadi. Gianmarcol’ha scritto sui social, quelli con cui tiene quasi quotidianamente il contatto con le centinaia di migliaia di suoi followers: "Ho passato 364 giorni a sognare quel momento – ha scritto Gimbo prima di partire con la nazionale –. 364 giorni per costruire il mio momento. Tra le mille paure, le forti pressioni e l’ansia di non sentirsi mai abbastanza pronto Tra la voglia di stupirmi e stupire tutti quanti. Vorrei che quel giorno rimanesse impresso nella storia della mia vita come uno dei momenti più intensi e belli di sempre. Oggi ultimo allenamento ad Ancona, domani si parte perpiùdella mia carriera".