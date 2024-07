I dieci acquisti più costosi d’Europa fin qui | solo la Juventus nella top 10 con Douglas Luiz 50 milioni

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024) La Premier comanda anche il mercato europeo. Non è una novità. Ma ogni anno le cifre sborsate da e verso l’Inghilterra sono sbalorditive. Tra ipiùdel mercato, fin qui, la metà sono tutti di club inglesi. Parliamo di Yoro e Zirkzee al Manchester United, di Amadou Onana e Ian Maatsen all’Aston Villa e di Kilman al West Ham. L’unica squadra italianatop 10 deglipiùè lache ha sborsato poco più di 50per il centrocampista della nazionale brasiliana. Subito dopo la Juve, l’altra italiana in classifica è il Napoli con Buongiorno. De Laurentiis ha preso il difensore centrale dal Torino al prezzo di 35di euro. In questa classifica manca ancora Calafiori che l’Arsenal avrebbe pagato circa 50. La Premier è un altro pianeta: ha già speso un miliardo sul mercato.