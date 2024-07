Gli ambientalisti sono riusciti quasi a bloccare l' aeroporto di Francoforte

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Una tronchese, biciclette e skateboard, un po' di colla. Questi i "ferri del mestiere" con i quali sei ragazzi di Letzte Generation,l'didalle 5.30 alle 7.30 circa. Una tronchese per tagliare la recinzione; biciclette e skateboard per arrivare in sei punti delle piste; colla per incollarsi le mani all'asfalto. Nemmeno una decina di minuti per costringere uno dei più grandi scali d'Europa far saltare 140 aerei in partenza. Una settantina invecestati costretti ad atterrare in altri scali, a partire da quelli di Monaco di Baviera, Colonia e Düsseldorf Civolutetre ora affinché la situazione ritornassealla normalità. Tutte e quattro le pisteora di nuovo aperte, i ritardi ciancora, ma in via di smaltimento.