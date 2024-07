Fitta la nebbia è il nuovo singolo di Lemó

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dal 26 luglio 2024 sarà in rotazione radiofonica “la”, il quintodiestratto dal suo album d’esordio “Chi l’avrebbe mai detto!”. “la” è un blues vecchia maniera per una storia d’amore bislacca, il cui protagonista ricorda le movenze di un Jeffrey Lebowski dei fratelli Coen (Il Grande Lebowski), citando Dalla (Disperato Erotico Stomp) e De André (Quello che non ho). Spiega l’artista a proposito del brano: “Un blues tutto suonato come si faceva un tempo, elettrico e distorto come certe storie d’amore”. Il videoclip di “la” è un viaggio on the road a bordo di un Duetto del ’73 rosso fiammante, tra le palme e il mare di una Taranto vestita di luce californiana.