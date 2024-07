FitActive cura dei dettagli professionalità e sconti | con l' Orange Friday un anno a 300 euro

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Un palinsesto corsi completo ed esclusivo, disponibilità di attrezzi fitness necessari per ogni metodologia di allenamento e trainer preparatissimi: l'experience, sostengono i manager del gruppo, non delude mai. E stando ai numeri raggiunti in quindici anni, oltre 150 palestre attive in Italia e all'estero, non si tratta di propaganda. Ma della conferma che l'intuizione avuta da Eduardo Montefusco nel 2007, quando ancora si occupava del software di una minuscola palestra in Brianza si è rivelata vincente. «Riteniamo fondamentale la felicità di ogni iscritto e per questo vieneto ogni aspetto che possa soddisfare le esigenze delle persone», spiegano dall'azienda.