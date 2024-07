Federica Nargi concorrente di Ballando con le Stelle 2024

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 25 luglio 2024) Annunciata la primaufficiale dicon le. A scendere in pista nella 19° edizione dello show del sabato sera di Rai 1, al via il 28 settembre, saràcon leprimaufficiale A rivelare la partecipazione della modella romana al programma di Milly Carlucci (che intanto non conferma la giuria e sta cercando di portare avanti un colpaccio) sono direttamente gli account social di, che da oggi hanno iniziato a svelare il cast. https://twitter.com/Rai/status/1816382124607344739 La, 11° a Miss Itala 2007 ed ex velina (ha ‘sgambettato’ a Striscia la Notizia dal 2008 al 2012), ha già partecipato ad un altro show di Rai 1 in veste di: Tale e Quale Show, nell’edizione del 2021. Prima ancora, a Si Può Fare!, sempre condotto da Carlo Conti.