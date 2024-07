Fare l’atleta non paga gli inglesi alle Olimpiadi per arrotondare aprono account su OnlyFans Telegraph

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 25 luglio 2024)di professione non. O almeno questo è quello che pensano alcuni atleti. Per ovviare al “problema” hanno deciso di aprirsi unsu, la nota piattaforma riservata agli adulti. Lo hanno fatto soprattutto alcuni tuffatori tra cui Jack Laugher. Lo ha rivelato lui stesso al. Fa parte di un gruppo di atleti britannici che si sono iscritti alla piattaforma online maliziosa per finanziare il loro sogno di Parigi. Laugher è un campione dei tuffi, ha vinto l’oro e l’argento a Rio, un bronzo a Tokyo nel trampolino individuale da 3 metri e negli eventi sincronizzati. A Parigi gareggerà di nuovo in entrambi le discipline. «Sì, cerco disoldi extra», ha detto Laugher. «Ovviamente, ho qualcosa che la gente vuole vedere, e ne trarrò volentieri profitto. Vorrei guadagnare un po’ di più se posso».