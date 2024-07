F1 Esteban Oscon correrà con il Team Haas dal 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 25 luglio 2024) Completata la line-up di piloti dall’anno venturo in. In uscita la coppia formata da Nico Hülkenberg e da Kevin Magnussen, con il tedesco che dalsarà in Sauber per poi buttarsi nell’avventura Audi dal 2026, la squadra americana abbinerà alla gioventù di Oliver Bearman l’esperienza diOcon. Un accordo pluriennale quello siglato dal pilota francese, in rottura chiara con Alpine, dopo gli screzi continui con la squadra, la sua gestione e anche il suo compagno di squadra, Pierre Gasly. Una guida spesso sopra le righe quella di Ocon che ha portato all’inevitabile fine del rapporto con la scuderia transalpina, in particolare dopo l’incidente a Montecarlo con Gasly. Sarà interessante capire, da questo punto di vista, come Ocon saprà calarsi in una realtà nella quale non ci saranno grandi prospettive in termini di competitività.