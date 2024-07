Deadpool & Wolverine è già campione d' incassi a un giorno dall' uscita italiana

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di giovedì 25 luglio 2024) A 24 ore, il cinecomic che riunisce Ryan Reynolds e Hugh Jackman ha già segnato un incasso strepitoso e si avvia a grandi passi verso un weekend stellare. Se il buondi vede dal mattino quello diè radioso. A 24 orenei cinema italiani, la pellicola di Shawn Levy che riunisce le star Ryan Reynolds e Hugh Jackman nei panni dei celebri mutanti ha già superato i 2 milioni di euro segnando 265.546 presenze e una media per sala di 5.084 euro (dati Cinetel). L'avventura mutante Marvel non ha superato i dati di Inside Out 2, da poco incoronato film d'animazione più lucroso di tutti i tempi, che al debutto ha incassato 2.961.882 euro in un solo, ma se il trend proseguirà