Crollo del ballatoio a Scampia Salgono a tre i morti delle Vele La sicurezza nel mirino dei pm | in arrivo i primi indagati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) Sale e si aggrava il bilancio di. Sono tre ideldelnella Vela Celeste, mentre sarebbero imminenti iprovvedimenti della Procura: avvisi di garanzia per i tecnici che non hanno effettuato i controlli e per coloro che avevano aperto i cantieri al piano terra della Vela in vista dell’attività di rigenerazione. I pm Mario Canale e Manuela Persico hanno acquisito la documentazione amministrativa del progetto ‘ReStart’, compresa quella riguardante le opere già iniziate nella Vela Celeste. Il dossier sulla manutenzione della Vela Celeste, nota anche come Vela B, rivela una situazione di grave incuria e pericolo per i residenti.