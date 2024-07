Cina | registra robusta crescita negli investimenti esteri a gen-giu

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 25 luglio 2024) Pechino, 25 lug – (Xinhua) – Lahato unacostante degliall’estero nella prima meta’ del 2024, come dimostrano i dati ufficiali di oggi, indicando un maggiore impegno del Paese nella cooperazione sul mercato globale. Glidiretti non finanziari cinesi sono aumentati del 16,6% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 72,62 miliardi di dollari nei primi sei mesi dell’anno, secondo i dati del ministero del Commercio. Questo tasso die’ superiore all’aumento del 12,5%to nel primo trimestre. Durante i primi sei mesi, la cooperazione nell’ambito della Belt and Road Initiative (BRI), proposta dalla, ha preso piede: glidiretti non finanziari nei Paesi partecipanti alla BRI sono aumentati del 9,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 15,46 miliardi di dollari.