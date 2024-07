Ci danno case troppo piccole clamoroso | i rom occupano non se ne vanno e frignano pure

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) C'è chi se ne è già andato ma si lamenta perché «Quarto Oggiaro è un posto di m» e perché l'appartamento ottenuto come premio per aver abbandonato il campo «èpiccolo elontano da dove eravamo prima». Ma c'è anche chi non ci pensa nemmeno lontanamente a lasciare via Bonfadini 39, quel triangolo da cinquemila metri quadrati che dalla fine degli anni '80 si è trasformato in un ghetto impenetrabile. Sotto la speciale giurisdizione dei sinti abruzzesi specializzati in furti di auto e moto: spolpate di ogni loro componente da rivendere sul mercato nero e date alle fiamme. «Io non vado via.