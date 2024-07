Chicago Fire | nuove foto dal set confermano il ritorno di SPOILER nella stagione 13

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 25 luglio 2024)è ufficialmente tornato in funzione. La produzione della13 è iniziata e, come tutti speravamo, il cast ha iniziato a postaredel set sui social media. Non ci sono state grandi rivelazioni per quanto riguarda la trama, ma i piccoli pezzi che abbiamo ottenuto finora hanno confermato ciò che volevamo vederenuova. In particolare, il coinvolgimento di alcuni personaggi. Daniel Kyri ha postato unadi due dei suoi colleghi del cast sulla sua storia di Instagram, e siamo stati entusiasti di vedere che Jocelyn Hudon è tornata a vestire i panni di Lyla Novak! L’attrice ha debuttato indodicesima, ma per un periodo di tempo il futuro del suo personaggio non sembrava chiaro.