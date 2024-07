Cerreto Sannita | nasce il Gruppo Noi di Centro

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

AilNoi dicon Christian De Nicola e Ilaria Tedeschi. De Nicola sarà il capoin Consiglio comunale Benevento, 25 luglio 2024 – Noi disi rafforza a. Aderiscono al partito mastelliano Christian De Nicola e Ilaria Tedeschi che in Consiglio comunale daranno vita al"Noi Di– per" con il consigliere De Nicola che assumerà la carica di capo. A diffondere la notizia una Comunicazione di Noi di. "Aderiamo con convinzione – spiegano De Nicola e Tedeschi – al progetto di Noi di: Clemente Mastella è il leader di riferimento per chi crede nei valori moderati e nella tutela del territorio come missione dell'amministrare e dell'impegno politico". Contestualmente Ilaria Tedeschi annuncia anche le dimissioni dalla carica di assessore comunale.