Cecilia Matteucci | | I miei 309 abiti donati durante la gestione Acidini

(Di giovedì 25 luglio 2024) In riferimento all’articolo pubblicato su QN il 17 luglio scorso, dal titolo “Il Nuovo Museo della Moda dialoga con l’arte“, a firma Eva Desiderio, dedicato al Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti, già Galleria del Costume, riceviamo e pubblichiamo la seguente richiesta di rettifica da parte diLavarini: la donazione di 309al Museo fiorentino è stata fatta dalla collezionista di modaLavarini non nel corso delladell’ex direttore Eike Schmidt malaprecedente, quella di Cristina. Il Museo della Moda e del Costume di Palazzo Pitti è peraltro rimasto chiuso a lungo, per circa cinque anni: la prima riapertura risale a dicembre 2023, quella completa al 16 luglio 2024.